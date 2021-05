“Umiliata da giudice e avvocato” durante il processo al marito

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 43 anni di matrimonio denuncia ilper averla sottoposta “a vessazioni, umiliazioni e violenze con continui rimproveri, schiaffi, pugni e sputi in faccia”. L’uomo finisce a giudizio, ma quando la donna, Paola, 66 anni, va a deporre in aula come parte offesa – riferisce il suo legale – si sente, quasi sul banco degli imputati. “Ile l’della difesa le hanno chiesto per 14 volte se avesse abortito, come se questa decisione sofferta e senza alternative in qualche modo potesse giustificare le botte, l’umiliazione di verdure prese dalla spazzatura e messe nel piatto a tavola, la testa spinta sul water”, dice il legale della donna, Ciro Renino, al quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno che oggi riporta il caso. Il, si legge nella denuncia, ...