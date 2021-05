Ultimo saluta Battiato in musica | la clip che ha commosso i social VIDEO

(Di martedì 18 maggio 2021) Il cantautore romano omaggia la leggenda: la versione de “La Cura” diintonata e suonata su Facebook è emozionante.(Google Images)Siamo ancora tutti attoniti e increduli per la scomparsa del cantautore Franco, mancato improvvisamente questa mattina dopo una lunga malattia. Ognuno ha reagito come era possibile, trovando rifugio e consolazione nello straordinario patrimoniole che l’eclettico bardo di Sicilia ci ha lasciati. Centinaia di migliaia, milioni, le condivisioni dei capolavori del Maestro sulle paginedi fan, intenditori die altri artisti. Qualcuno, forte delle proprie doti canore eli, ha potuto fare di più: si tratta di. Il cantautore romano ...

Corriere dello Sport.it

Il cantautore romano omaggia la leggenda Battiato: la versione de "La Cura" di Ultimo intonata e suonata su Facebook è emozionante.Roma, 18 mag.(Adnkronos) - Franco Battiato è stato quello che nella cultura medievale veniva definito 'il Folle di Dio'. La pensa così Pietrangelo Buttafuoco che all'AdnKronos spiega: "Il rapimento mi ...