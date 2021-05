Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi 18/5: Fratelli d’Italia supera il PD, Lega vicina (Di martedì 18 maggio 2021) Come ogni settimana, anche oggi 18 maggio 2021 andiamo a vedere gli Ultimi Sondaggi politici elettorali di SWG commissionati dal Tg di la 7 di Enrico Mentana. Nelle ultime intenzioni di voto possiamo vedere uno scossone nella classifica dei partiti, con Fratelli d’Italia che dopo diversi mesi aggancia e supera il PD al secondo posto e ora insidia la Lega. Riuscirà il partito di Giorgia Meloni ad arrivare ad essere il primo in Italia? Sondaggi politici elettorali: Fratelli d’Italia vola, PD giù L’affermazione di Giorgia Meloni ha portato Fratelli d’Italia ad esser il secondo partito dietro la Lega ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 18 maggio 2021) Come ogni settimana, anche18 maggio 2021 andiamo a vedere glidi SWG commissionati dal Tg di la 7 di Enrico Mentana. Nelle ultime intenzioni di voto possiamo vedere uno scossone nella classifica dei partiti, conche dopo diversi mesi aggancia eil PD al secondo posto e ora insidia la. Riuscirà il partito di Giorgia Meloni ad arrivare ad essere il primo in Italia?vola, PD giù L’affermazione di Giorgia Meloni ha portatoad esser il secondo partito dietro la...

