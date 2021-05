Uk | gli esperti che sequenziano il virus | “Ecco quando le varianti sono preoccupanti Le loro evoluzioni incognite dopo i vaccini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) La variante indiana preoccupa il governo britannico in vista del rilassamento di tutte le restrizioni il prossimo 21 giugno e con l’avvicinarsi delle vacanze estive. Nel Regno Unito il consorzio Covid-19 Genomics Uk (Coh-Uk), che per primo ha individuato la variante inglese B.1.1.7, è tra i centri di sequenziamento genomico più importanti del mondo. Abbiamo fatto il punto sullee sullapericolosità con il dottor Alessandro Carabelli, a capo del gruppo di ricerca del consorzio che individua e analizza le mutazioni. Carabelli, che cos’è Cog-Uk e di cosa si occupa? Dall’inizio della pandemia abbiamo sequenziato più di 470milanel Regno Unito (su un totale di 1.5milioni di sequenze a livello globale) e attualmente sequenziamo il 60% dei casi positivi giornalieri, circa duemila. In generale se guardiamo ai 4 milioni e ...