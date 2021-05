Ufficiale il Realme Narzo 30 | capace di tanto a poco prezzo in Malesia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Il30 è stato dapresentato, affiancandosi ai già lanciati30 Pro e 30A. Il device ha cornici ottimizzate ed un foro per la fotocamera frontale (sensore Sony IMX471 da 16MP) in alto a sinistra. Sul retro si nota subito una banda verticale in cui è collocato il comparto fotografico principale, con i tre sensori ed il flash LED. Il30 include uno schermo LCD da 6.5 pollici FullHD+ con frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è mosso dal processore MediaTek Helio G95 con CPU octa core e GPU Mali-G76 3EEMC4, 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 256GB). La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8) e due da 2MP, di cui un monocromatico ed un macro (apertura f/2.4).Il ...