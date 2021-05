UFFICIALE – Filippo Galli nuovo dirigente del Parma | il comunicato

(Di martedì 18 maggio 2021) Ora è, ex giocatore del Milan, entra a far parte della dirigenza del. Ecco il suoruolo

Advertising

PianetaMilan : - sportli26181512 : Parma, ora è ufficiale: Filippo Galli è il nuovo responsabile dell'area metodologica della società crociata: Dopo l… - Marzia92Marzia : RT @tancredinews_: Foto di Filippo mandata nel gruppo Telegram ufficiale di Tancredi???? - sportparma : Ufficiale: Filippo Galli nuovo rinforzo dell’area tecnica - MilanNewsit : Parma, ora è ufficiale: Filippo Galli è il nuovo responsabile dell'area metodologica della società crociata -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Filippo

Leggi anche > Milan,la partnership in CinaGalli ha passato una vita all'interno del Milan . Da difensore ha giocato in maglia rossonera dal 1983 al 1996, prima di tentare altre ...Commenta per primo Ora èGalli torna protagonista. Dopo l'addio al Milan, di cui è stato responsabile del settore giovanile, e l'esperienza con la Figc, Galli sarà Responsabile dell'Area Metodologica del ...Vota! Ufficiale: Filippo Galli nuovo rinforzo dell’area tecnica. Da questa mattina sui principali siti web sportivi circolava la notizia dell’imminente ingresso di Filipo Gall ...Fonte originale: : Parma Calcio 1913 - Oggi. Notizie negli ultimi 10 minuti; Ufficiale: Filippo Galli nuovo rinforzo dell’area tecnica SportParma HOME (Oggi) - Da questa mattina ...