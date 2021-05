Udinese, Marino: «Niente ritorno al Napoli, qui sto benissimo» (Di martedì 18 maggio 2021) Il dirigente dell’Udinese Pierpaolo Marino ha smentito le voci su un possibile ritorno al Napoli Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ai microfoni di Raio Kiss Kiss Napoli ha smentito le voci di un suo possibile addio ai friulani per tornare al Napoli. «Vivo a Udine da 20 anni, ho un rapporto straordinario con la famiglia Pozzo e sto bene qui in bianconero. Ho un contratto e smentisco le voci su un mio ritorno al Napoli. Ho un rapporto meraviglioso con tutta la famiglia De Laurentiis, soprattutto con Edo, lo considero un mio nipote». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Il dirigente dell’Pierpaoloha smentito le voci su un possibilealPierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ai microfoni di Raio Kiss Kissha smentito le voci di un suo possibile addio ai friulani per tornare al. «Vivo a Udine da 20 anni, ho un rapporto straordinario con la famiglia Pozzo e sto bene qui in bianconero. Ho un contratto e smentisco le voci su un mioal. Ho un rapporto meraviglioso con tutta la famiglia De Laurentiis, soprattutto con Edo, lo considero un mio nipote». L'articolo proviene da Calcio News 24.

