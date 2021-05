Tutto quello da sapere sulla storica 30^ edizione della Partita del Cuore (Di martedì 18 maggio 2021) Si avvicina a grandi passi la 30^ edizione della Partita del Cuore, l’evento benefico che vede protagonista la Nazionale italiana cantanti contro una formazione di una determinata categoria. Quella del 2021 è un’edizione storica perché, per la prima volta da quando esiste, la Partita del Cuore sarà trasmessa sulla tv commerciale anziché sulla Rai. Il tema ha sollevato polemiche anche in seno alla politica, con il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che su Twitter ha domandato il motivo della rinuncia da parte della Rai a un evento così importante, legato oltreTutto alla memoria del compianto Fabrizio Frizzi. Perché dopo 29 anni la Rai ha deciso di rinunciare ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Si avvicina a grandi passi la 30^del, l’evento benefico che vede protagonista la Nazionale italiana cantanti contro una formazione di una determinata categoria. Quella del 2021 è un’perché, per la prima volta da quando esiste, ladelsarà trasmessatv commerciale anzichéRai. Il tema ha sollevato polemiche anche in seno alla politica, con il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che su Twitter ha domandato il motivorinuncia da parteRai a un evento così importante, legato oltrealla memoria del compianto Fabrizio Frizzi. Perché dopo 29 anni la Rai ha deciso di rinunciare ...

Advertising

CarloCalenda : Troppo spesso si associano alcuni quartieri solo al degrado. Ma hanno delle eccellenze da valorizzare. Per governar… - Hibai_ : Ciao, Franco ??. Grazie per tutto quello che ci hai dato. - FidanzaCarlo : “Povera Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos’è il pudore.. si credono potenti… - Mega_Fauna : RT @mostro15119736: “Povera patria Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame, che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e gli… - RitaZuccoli : RT @ginginnigin: Dalla malattia di mia madre non sono più riuscita ad ascoltare “La Cura”, perché in quella dichiarazione d’amore c’è tutto… -