Tutti in fila su Marte Ma c’è “spazio” pure per l’Europa? La distanza da Usa e Cina è evidente Però si può accelerare Anche con l’Esa

La Nasa poche settimane fa ha fatto volare il primo drone su Marte e si prepara a riportare l'uomo sulla Luna, con tanto di scaramucce tra Elon Musk e Jeff Bezos. La Cina sabato ha fatto atterrare il suo rover Zhurong sul pianeta rosso. I russi hanno annunciato che a ottobre inizieranno a girare un film sulla Stazione Spaziale Internazionale, con grande disappunto di Tom Cruise che voleva essere il primo attore a compiere una simile impresa. Usa, Nasa, Musk, Bezos, Cina, Russia. E l'Europa? CINQUE PRIORITÀ. L'Agenzia Spaziale Europea sta pianificando il suo futuro. Il 7 aprile il direttore generale Josef Aschbacher ha pubblicato l'Agenda 2025, in cui delinea cinque priorità. Il documento è ambizioso e suggestivo. Nell'introduzione si immagina che per il 2035 l'Europa sarà a un passo dal lanciare ...

