Trump | Soros e il franco delle colonie | la strana coppia Di Battista-Meloni | uniti contro il governo e in libreria

(Di martedì 18 maggio 2021) Che siano diversissimi tra loro, per campo politico di appartenenza e storia personale, è evidente. Ma esistono anche tante assonanze tra Alessandro Die Giorgia. I due leader – chi di una schiera di follower, chi di un partito – sono impegnatissimi, nei talk show e sui media, per pubblicizzare i rispettivi libri. Io sono Giorgia, autobiografia della segretaria di Fratelli d’Italia – è uscito inl’11 maggio., del pasionario che ha lasciato il Movimento 5 stelle, il 14. La prima cosa che li accomuna è quella di essere gli unici veri capofila di un’opposizione alDraghi. Non ne voglia Nicola Fratoianni, anche lui fieramente contrario, lo scorso 18 febbraio, alla fiducia all’esecutivo. Non è paragonabile, tuttavia, il suo consenso e quello di Sinistra italiana ...