Truffe Covid a Milano | arrestato imprenditore | ' Incassò 429mila euro | ma mascherine mai consegnate'

TuttoSuMilano : RT @SilvestriP: ??Truffe online, un falso sondaggio via email sul vaccino Pfizer sottrae agli utenti denaro e dati personali #COVID?19 #COVI… - SilvestriP : ??Truffe online, un falso sondaggio via email sul vaccino Pfizer sottrae agli utenti denaro e dati personali… - figliodeifiori : @storace sei contento? almeno anche voi adesso potete parlare di truffe sulle mascherine. Sempre dalla parte giusta… - 4liveit : “Sono tuo nipote, mamma ha il covid, prepara i soldi” la truffa in tempo di pandemia: - HDblog : RT @HDblog: Vaccini Covid-19, occhio alle truffe dei falsi sondaggi che promettono denaro -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe Covid

Aveva incassato centinaia di migliaia di euro per la vendita di mascherine , da lui poi mai consegnate. Per questo motivo un imprenditore di Varese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'...Il quale, tuttavia, a quanto si apprende "non riguarda il vaccino contro il- 19" . Infine scatta il tentativo di sottrazione di denaro: "In cambio della compilazione del sondaggio fasullo - si ...Aveva incassato centinaia di migliaia di euro per la vendita di mascherine, da lui poi mai consegnate. Per questo motivo un imprenditore di Varese è stato arrestato dalla Guardia ...(LaPresse) Un imprenditore di Varese è finito in manette con l’accusa di aver truffato due società, Aria Spa e Aler Milano, a cui non ha mai consegnato ...