Trattamenti di medicina estetica per prepararsi alle vacanze (Di martedì 18 maggio 2021) Il dottor Davide Lazzeri consiglia: biorivitalizzazione e profiloplastica “liquida” per il volto, mesoterapia contro cuscinetti e ritenzione idrica, carbossiterapia per la cellulite, acido ialuronico per rimodellare i glutei Le vacanze sono alle porte, sono ancora in tempo per sottopormi a un trattamento di medicina estetica? È un dubbio legittimo perché ci sono procedure controindicate in quanto richiedono molte sedute o particolari accorgimenti problematici da gestire nel periodo estivo (non esporsi al sole, non fare sport, non sudare…). Altri Trattamenti, invece, hanno semaforo verde e permettono di correggere qualche inestetismo anche “last minute”. «Certo a ridosso delle vacanze non è il caso di programmare interventi risolutivi, ma possiamo darci obiettivi realistici: un volto ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 maggio 2021) Il dottor Davide Lazzeri consiglia: biorivitalizzazione e profiloplastica “liquida” per il volto, mesoterapia contro cuscinetti e ritenzione idrica, carbossiterapia per la cellulite, acido ialuronico per rimodellare i glutei Lesonoporte, sono ancora in tempo per sottopormi a un trattamento di? È un dubbio legittimo perché ci sono procedure controindicate in quanto richiedono molte sedute o particolari accorgimenti problematici da gestire nel periodo estivo (non esporsi al sole, non fare sport, non sudare…). Altri, invece, hanno semaforo verde e permettono di correggere qualche inestetismo anche “last minute”. «Certo a ridosso dellenon è il caso di programmare interventi risolutivi, ma possiamo darci obiettivi realistici: un volto ...

