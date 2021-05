Tragedia nell’agro aversano | precipita dal terzo piano | Mario muore a 36 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 18 maggio 2021)nella notte a Sant’Arpino.è stato trovato senza vita in via Risorgimento, una traversa di via Martiri Atellani. Quando sono arrivati i medici, per il 36enne ormai non c’era più niente da fare. Cade daldi casa: 36ennesul colpo L’uomo, conosciuti da tutti i residenti della zona, sembrerebbe essere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.