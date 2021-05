Traffico Roma del 18-05-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Luceverdebuona serata Simona cercherà Bentrovati all’ascolto sulla via Flaminia disagio a causa di un incidente tra Corso Francia e via di Grottarossa incidente sul Raccordo Anulare disagi in carreggiata esterna all’altezza della Bufalotta cosa persulla tangenziale Tra Corso Francia e la via Salaria in coda anche ilsulla via Salaria nella zona di Villa Ada a Torrevecchia in via di risoluzione incidente avvenuto in via Lombroso mentre in via della Pineta Sacchetti abbiamointenso verso via Battistini all’Eur sulla via Cristoforo Colombo attenzione a un incidente prima di Piazza Marconi verso la Pontina è per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...