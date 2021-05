Tottenham | Kane ha chiesto la cessione | può partire per 100 milioni

(Di martedì 18 maggio 2021) Le strade di Harrye delsembrano in procinto di separarsi. L’attaccante inglese, come già annunciato poche settimane fa, ha infattial club di essere ceduto. Alla base di questa richiesta c’è la mancata qualificazione alla prossima Champions League e, in generale, il desiderio di competere per vincere trofei importanti. Le offerte per l’attaccante della Nazionale non mancano, ma per convincere gli spurs a lasciarloserviranno all’incirca 100di sterline. Manchester United e Chelsea avrebbero già messo nel mirino il centravanti, tuttavia non è chiaro se siano disposte a spendere o meno quella cifra. SportFace.

Commenta per primo Addio: secondo Sky Sports UK , Harry Kane avrebbe chiesto alla dirigenza degli Spurs di lasciare il club a fine stagione. Classe 1993, Harry Kane ha deciso che è arrivato il momento di riempirla ed è per questo che, secondo gli inglesi di Sky Sports, avrebbe chiesto al Tottenham di lasciarlo partire a fine stagione.