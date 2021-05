Tottenham | Harry Kane ha chiesto la cessione

(Di martedì 18 maggio 2021) Acque agitate al. Dopo l’esonero di Jose’ Mourinho e la vicenda della Superlega, ora gli Spurs dovranno affrontare la probabiledel loro bomber,, che ha comunicato ufficialmente di voler cambiare aria.: dove andrà? Una scelta, quella del capitano inglese, dettata dalla volontà di vincere qualcosa, cosa che fin’ora non gli è mai riuscita e men che meno al, specie in questa stagione che ha riservato soltanto amarezze. Gli Spurs, infatti, dopo essere ststi in lotta per il titolo sino a gennaio, sono letteralmente crollati uscendo anche agli ottavi di Europa League. Ora la palla passa alla dirigenza del club che per il suo gioiello, che vanta ancora tre anni di contratto, vorrebbe almeno ...

Advertising

yutomanga : RT @calcioinglese: Manchester City, Manchester United e Liverpool: sono queste le tre probabili destinazioni di Harry Kane qualora dovesse… - mirko_masella : RT @calcioinglese: BREAKING: secondo quanto riporta Sky, Harry Kane ha comunicato al Tottenham che vuole andarsene questa estate. Gli Spurs… - infoitsport : 'Harry Kane vuole lasciare il Tottenham' - GoalItalia : Harry Kane vuole lasciare il Tottenham, ma restare in Premier League ???????????????? Manchester United, City o Chelsea: d… - sportli26181512 : 'Harry Kane vuole lasciare il Tottenham': Secondo fonti inglesi l'attaccante e capitano della nazionale avrebbe uff… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Harry

Gli Spurs sarebbero propensi a cederlo fuori dall'Inghilterra Al termine della stagione in corso le strade traKane e ilpotrebbero separarsi. Gli Spurs, secondo quanto riporta ...Un nome che potrebbe infiammare il calciomercato in Inghilterra:Kane avrebbe comunicato alla volontà di andar via al termine della stagione. L'attaccante aveva manifestato negli scorsi mesi il desiderio di vincere un trofeo, ma non c'è riuscito ...The Guardian. 'Tottenham sotto choc: Kane chiede la cessione'. Da dieci anni Harry Kane è un giocatore degli Spurs, ma ora è arrivato il momento di cambiare aria, almeno nelle intenzioni del giocatore ...Harry Kane, bomber classe 1993 della nazionale inglese, avrebbe confidato ai dirigenti del Tottenham di voler lasciare il club londinese a fine stagione. Come riportato da ...