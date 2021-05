Torino, Vagnati: «Le parole stanno a zero. Futuro? Pensiamo alla Lazio» (Di martedì 18 maggio 2021) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. «Le parole stanno a zero. Dobbiamo fare la partita e ottenere il risultato a tutti i costi. Quando i punti si fanno determinanti, l’aspetto psicologico diventa importante. Il Futuro è adesso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Davide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro laDavide, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la. Le sue dichiarazioni. «Le. Dobbiamo fare la partita e ottenere il risultato a tutti i costi. Quando i punti si fanno determinanti, l’aspetto psicologico diventa importante. Ilè adesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Torino: incontro con l'Hajduk Spalato per Vuskovic Commenta per primo Il Torino tratta il difensore croato Mario Vuskovic (classe 2001). Domenica scorsa i dirigenti dell'Hajduk Spalato hanno incontrato a Verona il presidente Cairo e il ds Vagnati , che ha parlato anche con ...

Torino vicino all'acquisto di un difensore croato Il dt Davide Vagnati da tempo lo sta seguendo e in caso di salvezza Vuskovic potrebbe essere il primo acquisto del Torino, anche perché la retroguardia perderà alcuni pezzi: Nicolas Nkoulou non ...

Torino, Vagnati: "Dobbiamo cercare di ottenere un risultato positivo a tutti i costi" LazioNews Semplici, rimonta vincente Vagnati invece rischia tanto Tra gli ex spallini in serie A, l’uomo del giorno è il mister, salvo con il Cagliari. L’ex ds con il Torino è in piena bagarre, assieme al Benevento di Schiattarella ...

Nicola: “Il confronto con i tifosi è stato importante, ci ha aiutato” Alla vigilia del delicato recupero contro la Lazio Davide Nicola è intervenuto nella consueta conferenza di presentazione. C’era troppo ardore e voglia, il confronto con i tifosi è stato importante: a ...

