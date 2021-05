Torino salvo, che si fa con Nicola? Il tecnico risponde sul futuro (Di martedì 18 maggio 2021) Nicola commenta il pareggio contro la Lazio che ha consentito al Torino di restare in Serie A, condannando alla retrocessione il Benevento. La terza salvezza conquistata in Serie A dopo quelle con Crotone e Genoa. Davide Nicola, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pareggio ottenuto contro la Lazio che ha consentito al Torino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021)commenta il pareggio contro la Lazio che ha consentito aldi restare in Serie A, condannando alla retrocessione il Benevento. La terza salvezza conquistata in Serie A dopo quelle con Crotone e Genoa. Davide, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pareggio ottenuto contro la Lazio che ha consentito alQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - diegofornero : In un modo o nell’altro, il #Torino è salvo. Ora non si deve, non si puó, sprecare un’altra occasione: bisogna rifo… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - calvanogiuseppe : La #Lazio non sfonda il muro #Torino, #Immobile sbaglia un rigore. pessima prestazione per l'arbitro #Fabbri.… - calvanogiuseppe : La #Lazio non sfonda il muro #Torino, #Immobile sbaglia un rigore. pessima prestazione per l'arbitro #Fabbri.… -