Torino Due nuovi poli dell’infanzia | lavori per 6 milioni

La Città di Torino partecipa al bando del Ministero dell'Istruzione per la costruzione di due poli dell'infanzia per la fascia di età dai 0 ai 6 anni in via Verolengo e corso Massimo D'Azeglio. Le candidature e i progetti di fattibilità tecnica ed economica sono stati licenziati questa mattina dalla Giunta Comunale, su proposta di Antonietta Di Martino, assessora all'Istruzione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 ha definito le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo (per un massimo di due progetti) per gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. In quest'ottica si inseriscono due interventi ...

