Tor di Quinto, avviata opera abbattimento baracche vicino al Tevre (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un’area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, in prossimita’ del fiume Tevere. L’intervento della Polizia Locale, con il XV Gruppo Cassia e il nucleo Reparto Tutela Fluviale del GSSU ( Gruppo sociale sicurezza urbana), ha consentito l’avvio delle attivita’ di demolizione delle baracche presenti, tramite personale e mezzi messi a disposizione dal XV Municipio. Finora ne sono state smantellate due ed e’ stato reso inaccessibile l’ingresso a una struttura in muratura, per scongiurare nuove occupazioni. Le restanti 3 baracche, a causa della presenza di eternit, saranno rimosse nei prossimi giorni , grazie all’intervento di ditte specializzate. E’ quanto si legge in una nota della Polizia Locale di Roma capitale. Leggi su romadailynews (Di martedì 18 maggio 2021) Roma – Sono iniziate questa mattina lezioni per liberare un’area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di, in prossimita’ del fiume Tevere. L’intervento della Polizia Locale, con il XV Gruppo Cassia e il nucleo Reparto Tutela Fluviale del GSSU ( Gruppo sociale sicurezza urbana), ha consentito l’avvio delle attivita’ di demolizione dellepresenti, tramite personale e mezzi messi a disposizione dal XV Municipio. Finora ne sono state smantellate due ed e’ stato reso inaccessibile l’ingresso a una struttura in muratura, per scongiurare nuove occupazioni. Le restanti 3, a causa della presenza di eternit, saranno rimosse nei prossimi giorni , grazie all’intervento di ditte specializzate. E’ quanto si legge in una nota della Polizia Locale di Roma capitale.

Advertising

EcoLitoraleTv : Tor di Quinto, avviata opera di abbattimento baracche vicino al Tevere - romatoday : Baraccopoli a Roma Nord: al via l'abbattimento dell'insediamento vicino al Tevere - Lucianamiocchi : Tor di Quinto: al via la demolizione di un accampamento abusivo | di Alessandro Pino - romamobilita : Via Flaminia Nuova, rallentamenti Gra-svincolo Tor di Quinto in direzione centro - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ????? Un’altra festa di sport all’aria aperta grazie alle tante opportunità offerte a Tor di Quinto da SapienzaSport! Seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tor Quinto Tor di Quinto, avviata opera di abbattimento baracche vicino al Tevere Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un'area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, in prossimità del fiume Tevere. L'intervento della Polizia Locale, con il XV Gruppo Cassia e il nucleo Reparto Tutela Fluviale del GSSU ( Gruppo sociale sicurezza urbana), ha ...

Roma, occupazioni abusive vicino al Tevere: partono le operazioni di abbattimento L'attività è cominciata questa mattina per liberare un'area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, in prossimità del fiume Tevere. L'intervento della Polizia Locale, ...

Tor di Quinto, avviata opera di abbattimento baracche vicino al Tevere TerzoBinario.it Tor di Quinto, avviata opera di abbattimento baracche vicino al Tevere Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un’area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, in prossimità del fiume Tevere. L’intervento della Polizia Local ...

Ama stigmatizza le pulizie di primavera degli incivili "Pulizie di primavera per svuota cantine e incivili che hanno abbandonato rifiuti ingombranti anche il fine settimana appena trascorso". E' quanto si ...

Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un'area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona didi, in prossimità del fiume Tevere. L'intervento della Polizia Locale, con il XV Gruppo Cassia e il nucleo Reparto Tutela Fluviale del GSSU ( Gruppo sociale sicurezza urbana), ha ...L'attività è cominciata questa mattina per liberare un'area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona didi, in prossimità del fiume Tevere. L'intervento della Polizia Locale, ...Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare un’area occupata abusivamente in via del Baiardo, nella zona di Tor di Quinto, in prossimità del fiume Tevere. L’intervento della Polizia Local ..."Pulizie di primavera per svuota cantine e incivili che hanno abbandonato rifiuti ingombranti anche il fine settimana appena trascorso". E' quanto si ...