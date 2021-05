Tommaso Zorzi, Gilles Rocca dopo la diretta ammette: “E’ inevitabile” (Di martedì 18 maggio 2021) Tommaso Zorzi e Gilles Rocca hanno avuto non pochi scontri all’Isola, ma l’ex concorrente dopo la diretta ha vuotato il sacco su di lui. Tommaso Zorzi, durante la prima parte dell’Isola dei Famosi, non ha mai nascosto di avere una spiccata preferenza nei confronti di Gilles Rocca. Purtroppo, però, con il proseguire delle settimane, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 18 maggio 2021)hanno avuto non pochi scontri all’Isola, ma l’ex concorrentelaha vuotato il sacco su di lui., durante la prima parte dell’Isola dei Famosi, non ha mai nascosto di avere una spiccata preferenza nei confronti di. Purtroppo, però, con il proseguire delle settimane, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi la tocca piano #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi che fa la Tittocchia. Adesso posso morire in pace. ?? #Isola #tommasozorzi - Giadahsospesap1 : RT @Gg99996: Forse non serve neanche dirlo, ma quando Tommaso Zorzi sfanculerà Parapiglia sarà un giorno migliore. Spero che siamo tutti d'… - lucemdiem : HAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAH LEGALE DI TOMMASO ZORZI -