Tokio Hotel Tour: tappa italiana rimandata al 2022 (Di martedì 18 maggio 2021) Purtroppo la situazione pandemica colpisce ancora il mondo della musica. I Tokio Hotel annunciano che la tappa italiana del loro Tour è rimandata al 2022. Più precisamente l'appuntamento previsto per il 29 ottobre 2021 è posticipato al 20 aprile 2022. L'evento sarà presso il Fabrique di Milano. Cosa dicono i Tokio Hotel del Tour? La band pop rock tedesca, formatosi a Magdeburgo nel 2001, ha annunciato che la tappa italiana per il Tokio Hotel Tour prevista il 29 ottobre 2021 è posticipata al 20 aprile 2022. Il motivo? Purtroppo il periodo pandemico li costringe a rimandare ancora una volta ...

