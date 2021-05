Tiziano Todi e la Galleria Vittoria per la salvaguardia dell’ambiente | «il nostro intento vuole essere un omaggio alla vita» INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 maggio 2021) Secondo quanto si legge dai rapporti del WWF, sono migliaia gli animali che ogni giorno rischiano l’estinzione. A denunciare la situazione è anche l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) che, ogni anno, diffonde la Lista Rossa delle specie più a rischio. Proteggere tutte le creature presenti sul Pianeta è un dovere di ciascuno; sottovalutare il problema significa non comprendere, fino in fondo, quanto i danni procurati all’ambiente, soprattutto dal cambiamento climatico, rappresentino un rischio per l’equilibrio dell’ecosistema e di tutte le specie, comprese l’uomo. Velvet ha raggiuntoM.curatore di un progetto per laambientale presso laa Roma., come e quando nasce il progetto ambientale che prevede le mostre ...