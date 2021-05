Tiro a segno, Petra Zublasing si fa da parte. Nuove priorità personali: addio Olimpiadi (Di martedì 18 maggio 2021) L’arrivo ufficiale delle convocazioni dell’Italia per gli Europei 2021 di Tiro a segno, ultimo appuntamento continentale qualificante verso le Olimpiadi di Tokyo, ha fatto balzare agli occhi degli addetti ai lavori – e non solo – una cosa: l’assenza di Petra Zublasing dalla lista azzurra. L’altoatesina quindi non sarà a Osijek, sulle linee di Tiro dell’impianto croato, a battagliare per cercare di staccare un pass verso i Giochi. E se proprio dobbiamo dirvela, la notizia non è arrivata come del tutto inaspettata. Petra Zublasing infatti, al netto dell’ultima partecipazione ai Campionati Italiani 2020 (dove peraltro ha vinto il contest dai 10m), era ormai da qualche stagione settata su altri ambiti, su altre scelte di vita, che non ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) L’arrivo ufficiale delle convocazioni dell’Italia per gli Europei 2021 di, ultimo appuntamento continentale qualificante verso ledi Tokyo, ha fatto balzare agli occhi degli addetti ai lavori – e non solo – una cosa: l’assenza didalla lista azzurra. L’altoatesina quindi non sarà a Osijek, sulle linee didell’impianto croato, a battagliare per cercare di staccare un pass verso i Giochi. E se proprio dobbiamo dirvela, la notizia non è arrivata come del tutto inaspettata.infatti, al netto dell’ultimacipazione ai Campionati Italiani 2020 (dove peraltro ha vinto il contest dai 10m), era ormai da qualche stagione settata su altri ambiti, su altre scelte di vita, che non ...

Advertising

Franconuvolari : @virginiaraggi Vogliamo una foto con il campione di tiro a segno nazionale. Magari lo porti a Roma e gli dici se pe… - Sport24h_it : Europei di Tiro a Segno in Croazia, in palio titoli e pass olimpici - _ItsNora : Just posted a photo @ Tiro a segno Nazionale di Osimo - _ItsNora : Just posted a photo @ Tiro a segno Nazionale di Osimo - Manu83449580 : @Emme10_ @cliexit_ No ma infatti la grandezza della porta e la conseguente precisione del tiro vanno di pari passo… -