Tifoso della Salernitana insulta Balotelli. L'attaccante pubblica screen con tutte le offese ricevute (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il pesante ko contro il Cittadella e la promozione in Serie A che sembra clamorosamente sfumare, Mario Balotelli è stato beccato pesantemente su Instagram e insultato da un Tifoso della Salernitana. L'attaccante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, una Story nella quale mostra una serie di offese al suo indirizzo da parte del Tifoso della Salernitana citato, senza oscurarne nome e volto: la promozione dei granata e il netto ko dl Monza con il Cittadella, hanno scatenato svariate frecciate all'indirizzo delL'attaccante del Monza, che chiede però di stare entro certi limiti. Foto: Twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

