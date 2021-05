The Father ci porta dentro la mente di un uomo che soffre di demenza (Di martedì 18 maggio 2021) La vecchiaia sugli schermi non è più un tabù. Al cinema e in tv, sono sempre di più le storie che parlano di acciacchi, disfunzioni erettili e amori senili. Lo fanno con il tono della commedia come Il metodo Kominsky (la terza stagione parte il 28 maggio su Netflix) o Grace and Frankie (sempre Netflix), due serie interpretate rispettivamente da Michael Douglas e Alan Arkin, la prima, e da Jane Fonda e Lily Tomlin, la seconda. Oppure con sfumature più drammatiche. Appartiene a questa seconda categoria The Father – Nulla è come sembra, che arriva al cinema da noi il 20 maggio in lingua originale e, poi, dal 27 nella versione doppiata. Un film che racconta la progressiva perdita di lucidità dell’anziano protagonista Anthony (Antony Hopkins) e la difficoltà di sua figlia Anne (Olivia Colman) alle prese con un genitore incapace di badare a se stesso ma ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) La vecchiaia sugli schermi non è più un tabù. Al cinema e in tv, sono sempre di più le storie che parlano di acciacchi, disfunzioni erettili e amori senili. Lo fanno con il tono della commedia come Il metodo Kominsky (la terza stagione parte il 28 maggio su Netflix) o Grace and Frankie (sempre Netflix), due serie interpretate rispettivada Michael Douglas e Alan Arkin, la prima, e da Jane Fonda e Lily Tomlin, la seconda. Oppure con sfumature più drammatiche. Appartiene a questa seconda categoria The– Nulla è come sembra, che arriva al cinema da noi il 20 maggio in lingua originale e, poi, dal 27 nella versione doppiata. Un film che racconta la progressiva perdita di lucidità dell’anziano protagonista Anthony (Antony Hopkins) e la difficoltà di sua figlia Anne (Olivia Colman) alle prese con un genitore incapace di badare a se stesso ma ...

Advertising

Polymichael : assisti the father e puta que pariu ???????? - fabio_falzone : RT @tg2000it: Al cinema arriva ‘#TheFather – Nulla è come sembra’, con #AnthonyHopkins #17maggio @TV2000it @fabio_falzone @cinematografoIT… - TV2000it : RT @tg2000it: Al cinema arriva ‘#TheFather – Nulla è come sembra’, con #AnthonyHopkins #17maggio @TV2000it @fabio_falzone @cinematografoIT… - tg2000it : Al cinema arriva ‘#TheFather – Nulla è come sembra’, con #AnthonyHopkins #17maggio @TV2000it @fabio_falzone… - gc_cerasoli : RT @SIAE_Official: “The Father” è un thriller dell’anima e del cervello, racconta l'Alzheimer in chiave di suspense; è tratto da una pièce… -