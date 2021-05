Terracina | evade dagli arresti domiciliari | arrestato 68enne

(Di martedì 18 maggio 2021) Nel corso della giornata di oggi, unè statodai carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia, poiché evaso. L’arresto Ilera stato tratto in arresto nella giornata di ieri per furto e sottoposto alla misura cautelare degli. Tuttavia, l’uomo, è stato sorpreso nella giornata di oggi fuori dal suo domicilio.nuovamente e temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza, sarà condotto nella giornata di domani presso il tribunale di Latina, per la celebrazione del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.

