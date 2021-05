Terence Hill tifoso del Borussia Dortumund | così Don Matteo festeggia la squadra dopo la vittoria della coppa di Germania – Video

(Di martedì 18 maggio 2021)super-fan del. L’attore Mario Girotti, protagonista di Don, ha voluto omaggiare lavincitricedi, conquistata con laper 4-1 contro il Lipsia di giovedì scorso.ha mandato ai social del club di calcio unin cui prima ringrazia per la maglia autografata ricevuta in dono dalla, che l’attore indossa in sella alla sua moto, poi si sofferma sul suo giocatore preferito, Erling Haaland: “Ciao Haaland, ciaodel Dortmund. Grazie mille per questo meraviglioso regalo che mi avete donato. Sono molto orgoglioso. Halland, sei veramente il ...

GoalItalia : ?? Maglia di Haaland con dedica ? Gli autografi di tutta la squadra ?? Moto d'ordinanza Il @BVB ha un tifoso d'ecce… - emamarro : RT @GoalItalia: ?? Maglia di Haaland con dedica ? Gli autografi di tutta la squadra ?? Moto d'ordinanza Il @BVB ha un tifoso d'eccezione: T… - yelenablv : RT @Soulblavk0: TERENCE HILL SU UNA MOTO CHE PARLA IN INGLESE CON LA MAGLIA DEL BORUSSIA DORTMUND E FA I COMPLIMENTI AD ERLING PORCODIO IN…

