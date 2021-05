Terence Hill festeggia con la maglia autografata da Haaland | il superbomber del Dortmunt

(Di martedì 18 maggio 2021) Berlino, 18 maggio 2021, il 'Don Matteo' della tv, ha ricevuto in regalo lada, calciatore del Borussia Dortmund, che stando la coppa di Germania ...

Advertising

GoalItalia : ?? Maglia di Haaland con dedica ? Gli autografi di tutta la squadra ?? Moto d'ordinanza Il @BVB ha un tifoso d'ecce… - Italia_Notizie : Terence Hill tifoso del Borussia Dortumund: così Don Matteo festeggia la squadra dopo la vittoria della coppa di Ge… - ilfattovideo : Terence Hill tifoso del Borussia Dortumund: così Don Matteo festeggia la squadra dopo la vittoria della coppa di Ge… - emamarro : RT @GoalItalia: ?? Maglia di Haaland con dedica ? Gli autografi di tutta la squadra ?? Moto d'ordinanza Il @BVB ha un tifoso d'eccezione: T… - yelenablv : RT @Soulblavk0: TERENCE HILL SU UNA MOTO CHE PARLA IN INGLESE CON LA MAGLIA DEL BORUSSIA DORTMUND E FA I COMPLIMENTI AD ERLING PORCODIO IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Terence Hill

Berlino, 18 maggio 2021, il 'Don Matteo' della tv, ha ricevuto in regalo la maglia autografata da Haaland, calciatore del Borussia Dortmund, che sta festeggiando la coppa di Germania conquistata giovedì scorso ..., protagonista dell'amatissima fiction 'Don Matteo', ha ricevuto un dono particolare dal Borussia Dortmund, che sta festeggiando la coppa di Germania conquistata giovedì scorso battendo 4 -...(Agenzia Vista) Berlino, 18 maggio 2021 Terence Hill, il "Don Matteo" della tv, ha ricevuto in regalo la maglia autografata da Haaland, calciatore del Borussia Dortmund, che ...Nel video, a cavallo della sua moto, si dice orgoglioso della maglia autografata dal bomber norvegese donatagli dal club giallonero L'attore italiano, noto a livello internazionale per i mitici film r ...