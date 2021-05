Tennis: Jannik Sinner, il Roland Garros sarà il primo Slam da testa di serie (Di martedì 18 maggio 2021) Per Jannik Sinner il Roland Garros pare perennemente essere un punto di svolta. Dopo che, nel 2020, vi ha debuttato (in senso assoluto) col botto, arrivando fino ai quarti di finale e giocandosela più che bene con Rafael Nadal, uno che a Parigi ha perso solo due partite dal 2005 a oggi, il 2021 lo vedrà per la prima volta testa di serie in un torneo dello Slam. Molto più ridotta, dunque, la possibilità di sorteggi difficili, come quelli che gli sono spesso capitati nel passato recente. In quattro occasioni su cinque, infatti, gli è capitato di dover affrontare un giocatore compreso tra quelli nel seeding. Il risultato è che, a parte lo Slam parigino, è uscito per due volte negli ultimi tre tornei maggiori al primo turno (per quanto ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Perilpare perennemente essere un punto di svolta. Dopo che, nel 2020, vi ha debuttato (in senso assoluto) col botto, arrivando fino ai quarti di finale e giocandosela più che bene con Rafael Nadal, uno che a Parigi ha perso solo due partite dal 2005 a oggi, il 2021 lo vedrà per la prima voltadiin un torneo dello. Molto più ridotta, dunque, la possibilità di sorteggi difficili, come quelli che gli sono spesso capitati nel passato recente. In quattro occasioni su cinque, infatti, gli è capitato di dover affrontare un giocatore compreso tra quelli nel seeding. Il risultato è che, a parte loparigino, è uscito per due volte negli ultimi tre tornei maggiori alturno (per quanto ...

