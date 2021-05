Tennis: Debutto Sinner a Lione rinviato a domani per pioggia (Di martedì 18 maggio 2021) Musetti batte Auger - Aliassime e vola al secondo turno Lione (FRANCIA) - A causa della pioggia, è slittato a domani il Debutto di Jannik Sinner nell'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", Atp ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Musetti batte Auger - Aliassime e vola al secondo turno(FRANCIA) - A causa della, è slittato aildi Janniknell'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", Atp ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Debutto Tennis: Debutto Sinner a Lione rinviato a domani per pioggia Musetti batte Auger - Aliassime e vola al secondo turno LIONE (FRANCIA) - A causa della pioggia, è slittato a domani il debutto di Jannik Sinner nell'"Open Parc Auvergne - Rhone - Alpes - Lyon", Atp 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Lione, in Francia. Il ...

Atp Ginevra 2021, Federer: 'Devo accettare la sconfitta, mi dispiace per gli organizzatori' Queste le parole di Roger Federer dopo la sconfitta contro il modesto Andujar all'esordio al torneo Atp di Ginevra 2021 al debutto sulla terra rossa dopo oltre un anno di stop e con la sola parentesi ...

Junior Tennis, debutto in parità LA NAZIONE Ginevra Open: Federer fuori dopo il tanto atteso ritorno Il campione svizzero, a 2 anni dal suo ultimo match sulla terra, è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Andujar ...

LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: match cancellato per oggi causa pioggia, si giocherà domani CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:12 Cancellato definitivamente, per oggi, il match tra Sinner e Karatsev, che si giocherà dunque interamente domani. 18:50 Si attendono novità da Lione. 18: ...

