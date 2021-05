Tennis: Coppa Davis, esordio azzurro il 26 novembre contro gli Usa (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - L'Itf ha ufficializzato il calendario completo degli incontri delle Davis Cup Finals 2021 che inizieranno il 25 novembre a Torino, Innsbruck e Madrid. Con la novità delle tre sedi per la fase a gironi, introdotta per la prima volta quest'anno, Torino e Innsbruck ospiteranno due gruppi e il quarto di finale fra le relative vincenti. A Madrid saranno di scena gli altri due quarti, le semifinali e la finale. Al Pala AlpiTour di Torino, si giocheranno il gruppo E, quello dell'Italia, con USA e Colombia; e il girone D con Australia, Croazia e Ungheria. Il primo incontro è in programma giovedì 25 novembre. A Torino si giocherà Australia-Croazia; a Madrid il Canada finalista nel 2019 aprirà contro la Svezia (gruppo B); a Innsbruck andrà in scena Francia-Repubblica Ceca (gruppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - L'Itf ha ufficializzato il calendario completo degli incontri delleCup Finals 2021 che inizieranno il 25a Torino, Innsbruck e Madrid. Con la novità delle tre sedi per la fase a gironi, introdotta per la prima volta quest'anno, Torino e Innsbruck ospiteranno due gruppi e il quarto di finale fra le relative vincenti. A Madrid saranno di scena gli altri due quarti, le semifinali e la finale. Al Pala AlpiTour di Torino, si giocheranno il gruppo E, quello dell'Italia, con USA e Colombia; e il girone D con Australia, Croazia e Ungheria. Il primo inè in programma giovedì 25. A Torino si giocherà Australia-Croazia; a Madrid il Canada finalista nel 2019 apriràla Svezia (gruppo B); a Innsbruck andrà in scena Francia-Repubblica Ceca (gruppo ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Coppa Davis, esordio azzurro il 26 novembre contro gli Usa (2)... - TV7Benevento : Tennis: Coppa Davis, esordio azzurro il 26 novembre contro gli Usa... - sportface2016 : #Tennis, il calendario completo delle Finali di #DavisCup: date orari dai gironi sino alla finalissima di Madrid - LiderMaximo1 : @Claplaz Coppa italia si, campionato no, tennis si... ma tennis tutti a casa prima per il coprifuoco, per coppa ita… - 97fra_cala : @micheleefranco Settimana scorsa invece durante gli Internazionali d'Italia (tennis), evento molto più seguito in t… -