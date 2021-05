Tennis: Coppa Davis, esordio azzurro il 26 novembre contro gli Usa (2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - I quarti di finale inizieranno il 29 novembre, proprio a Torino, con la sfida fra le vincenti dei due gruppi ospitati al Pala Alpitour. Il 30 è in programma il quarto di finale fra le prime classificate dei gironi di Innsbruck. Infine, l'1 e il 2 dicembre si giocheranno i quarti di finale a Madrid, che vedranno protagoniste le due migliori seconde contro le vincenti dei due gironi ospitati alla Caja Magica. "La programmazione degli incontri è stata attentamente programmato per garantire condizioni eque a tutti i partecipanti, comprese le nazioni che dovranno spostarsi avendo raggiunto le fasi finali del torneo -ha detto Albert Costa, direttore delle Davis Cup Finals-. La parità di condizioni sarà garantita in tutti i gruppi e senza dubbio ogni match sarà emozionante. Le nazioni hanno im programma di portare i loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - I quarti di finale inizieranno il 29, proprio a Torino, con la sfida fra le vincenti dei due gruppi ospitati al Pala Alpitour. Il 30 è in programma il quarto di finale fra le prime classificate dei gironi di Innsbruck. Infine, l'1 e il 2 dicembre si giocheranno i quarti di finale a Madrid, che vedranno protagoniste le due migliori secondele vincenti dei due gironi ospitati alla Caja Magica. "La programmazione degli incontri è stata attentamente programmato per garantire condizioni eque a tutti i partecipanti, comprese le nazioni che dovranno spostarsi avendo raggiunto le fasi finali del torneo -ha detto Albert Costa, direttore delleCup Finals-. La parità di condizioni sarà garantita in tutti i gruppi e senza dubbio ogni match sarà emozionante. Le nazioni hanno im programma di portare i loro ...

