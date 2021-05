Tennis | Atp Ginevra | Fognini al 2° turno

(Di martedì 18 maggio 2021), 18 mag. - (Adnkronos) - Fabiosupera agevolmente il primodel torneo Atp 250 di(terra, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 29 del mondo e sesta testa di serie, supera l'argentino Guido Pella, numero 58 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e cinque minuti.

Marco Cecchinato trova Denis Shapovalov al secondo turno dell'250 di Ginevra 2021 . Il siciliano ha approfittato del ritiro di Stefano Travaglia all'esordio, regalandosi la contesa contro il numero due del seeding. Per l'azzurro c'è la voglia di fare punti ...Ginevra, 18 mag. - (Adnkronos) - Fabio Fognini supera agevolmente il primo turno del torneo Atp 250 di Ginevra (terra, montepremi 419.470 euro). L'azzurro, numero 29 del mondo e sesta testa di serie, ...