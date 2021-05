Tennis, ATP Ginevra: Andujar batte Federer. Avanti Fognini e Cecchinato. Si ritira Travaglia (Di martedì 18 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni dell’ATP di Ginevra. Il più atteso era senza ombra di dubbio Roger Federer che è uscito sconfitto dalla sfida contro lo spagnolo Pablo Andujar. Il campione elvetico è stato bravo a reagire dopo aver perso il primo set 6-4 imponendosi con lo stesso punteggio nel secondo. Nell’ultimo parziale, però, il numero 8 del mondo non è riuscito a conservare il break di vantaggio ottenuto nel terzo game finendo per cedere 6-4. Giornata decisamente positiva per i colori azzurri con Fabio Fognini che si è sbarazzato in un’ora e con un doppio 6-2 dell’argentino Guido Pella. Il ligure agli ottavi affronterà il serbo Laslo Djere che è riuscito ad avere la meglio nel match d’esordio del brasiliano Thiago Monteiro battuto col punteggio di 6-7 6-3 7-5. Unica nota stonata il problema fisico che ha ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match odierni dell’ATP di. Il più atteso era senza ombra di dubbio Rogerche è uscito sconfitto dalla sfida contro lo spagnolo Pablo. Il campione elvetico è stato bravo a reagire dopo aver perso il primo set 6-4 imponendosi con lo stesso punteggio nel secondo. Nell’ultimo parziale, però, il numero 8 del mondo non è riuscito a conservare il break di vantaggio ottenuto nel terzo game finendo per cedere 6-4. Giornata decisamente positiva per i colori azzurri con Fabioche si è sbarazzato in un’ora e con un doppio 6-2 dell’argentino Guido Pella. Il ligure agli ottavi affronterà il serbo Laslo Djere che è riuscito ad avere la meglio nel match d’esordio del brasiliano Thiago Monteiro battuto col punteggio di 6-7 6-3 7-5. Unica nota stonata il problema fisico che ha ...

Advertising

InteBNLdItalia : Grazie @DjokerNole ?? #IBI21 #ATP #tennis - Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - TennisWorldit : Atp Ginevra - Rientro amaro per Roger Federer. Ai quarti ci va Andujar - Maria33759436 : RT @OA_Sport: #TENNIS Lorenzo Musetti ottiene la quinta vittoria in carriera contro un Top-20, su 8 affrontati: il video della vittoria con… - sportface2016 : #ATPGeneva 2021: amaro ritorno sulla terra rossa per #Federer, #Andujar si impone in tre set -