Tamponi e quarantena, le regole per i viaggi verso l'Italia in attesa del green pass (Di martedì 18 maggio 2021) Le norme per chi arriva nel nostro Paese da altre nazioni sono regolate da una serie di ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. Per chi proviene dagli Stati dell'Unione europea e dell'area Schengen, oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele, dal 16 maggio non è più prevista la mini-quarantena di cinque giorni ma bisognerà avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Ecco quali sono le altre indicazioni da seguire

