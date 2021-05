Tabellone Wta Parma 2021 | Serena Williams guida il seeding | ci sono quattro italiane

(Di martedì 18 maggio 2021) Ilcompleto del main draw del torneo Wta. Sulla terra rossa emiliana ère il, seconda testa di serie Petra Martic. Tante le azzurre presenti: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani e Giulia Gatto Monticone. Appuntamento dal 16 al 22 maggio.WTAPRIMO TURNO (1) S.b. (Q) Pigato 6-3 6-2 Siniakova b. Tauson 6-1 6-3 Rus vs Golubic (8) Garcia b. (Q) Ormaechea 6-4 6-4 (3) Gauff vs KanepiGiorgi b. McHale 6-7(4) 6-4 6-4 (Q) Schmiedlova b. (WC) V.5-7 6-2 6-2 (5) Anisimova b. Paolini 6-2 6-1 (7) Sorribes Tormo b. Pera 6-3 6-2 Bogdan vs (WC) Errani Stephens b. (Q) McNally 7-6(4) 6-4 (4) Kasatkina b. Hsieh 6-4 6-3 (6) Wang ...

