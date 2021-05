Sydney | un surfista muore morso da uno squalo

(Di martedì 18 maggio 2021) Un50enne è morto adopo essere statoad una gamba da uno. Lo hanno riferito le autorità locali dopo aver disposto l’immediata chiusura della spiaggia, Tuncurry Beach, spiaggia a nord diin Australia. Morto unda uno, non sono riusciti a rianimarlo Secondo la Taronga Conservation Society Australia, è stato il primo attacco fatale diregistrato nelle acque australiane quest’anno. Nel 2020 i casi erano molti: 26 attacchi, 8 dei quali fatali. A Sydenyunda uno. I paramedici sono stati chiamati questa mattina, nonostante tutti i loro sforzi non è stato possibile ...

Advertising

cjmimun : Un surfista e' morto dopo essere stato morso da uno squalo su una spiaggia a nord di Sydney, in Australia. -

Ultime Notizie dalla rete : Sydney surfista

A Tuncurry Beach , una spiaggia nord di, è morto unche è stato morso da uno squalo mentre stava facendo sport sulla sua tavola. L'uomo, di 50 anni, è andato in arresto cardiaco dopo esser stato attacco alla coscia, ha ...Unè morto dopo essere stato morso da uno squalo su una spiaggia a nord di, in Australia. Lo hanno riferito le autorità che hanno disposto l'immediata chiusura delle spiagge della zona ...SYDNEY - Un surfista ha perso la vita nel Nuovo Galles del Sud, in seguito a un attacco di un grosso squalo bianco. Stando a quanto riportato dal Guardian, l'uomo - un 50enne australiano - ha ...A Tuncurry Beach, una spiaggia nord di Sydney, è morto un surfista che è stato morso da uno squalo mentre stava facendo sport sulla sua tavola. L'uomo, di 50 anni, è ...