Svolta nel caso di Maddie McCann: dalle intercettazioni arriva la verità (Di martedì 18 maggio 2021) Tramite intercettazioni telefoniche, la polizia tedesca sarebbe riuscita a certificare la presenza del sospetto rapitore di Madeleine McCann in Portogallo nel 2007. Christain Brueckner, che finora è il principale indiziato nonostante le prove raccolte fossero fino ad oggi circostanziali, ha sempre negato di essere stato in Algarve l'anno della scomparsa della bimba di appena 3 anni. La piccola si trovava in vacanza con i familiari ed è scomparsa ormai più di dieci anni fa mentre giocava da sola. Brueckner è già noto alle forze dell'ordine per episodi di pedofilia e violenza sessuale nei confronti di minori. Al momento sta scontando una condanna a 7 anni di reclusione per abusi nei confronti di una 72enne avvenuti nel 2005. "Per molto tempo abbiamo pensato che mancassero dei pezzi chiave nella ricostruzione dei movimenti di Brueckner. Era ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 maggio 2021) Tramitetelefoniche, la polizia tedesca sarebbe riuscita a certificare la presenza del sospetto rapitore di Madeleinein Portogallo nel 2007. Christain Brueckner, che finora è il principale indiziato nonostante le prove raccolte fossero fino ad oggi circostanziali, ha sempre negato di essere stato in Algarve l'anno della scomparsa della bimba di appena 3 anni. La piccola si trovava in vacanza con i familiari ed è scomparsa ormai più di dieci anni fa mentre giocava da sola. Brueckner è già noto alle forze dell'ordine per episodi di pedofilia e violenza sessuale nei confronti di minori. Al momento sta scontando una condanna a 7 anni di reclusione per abusi nei confronti di una 72enne avvenuti nel 2005. "Per molto tempo abbiamo pensato che mancassero dei pezzi chiave nella ricostruzione dei movimenti di Brueckner. Era ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella alla Riunione straordinaria della #CorteCostituzionale sull'attività svolta nel 2020 - quotidianopiem : A Torino dal 24 maggio arrivano gli autobus elettrici per una svolta green nel settore dei trasporti - Injenia : ?????? Partecipa all’evento “Digital Workplace 4 Manufacturing, vantaggi e soluzioni di una svolta digitale nel Plant… - Marisab79879802 : RT @bisagnino: La svolta choc nel Lazio: bagni per trans a scuola - bisagnino : La svolta choc nel Lazio: bagni per trans a scuola -