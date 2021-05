Svezia, i convocati di Andersson per gli Europei. Non c’è Ibra come noto (Di martedì 18 maggio 2021) Janne Andersson, CT della Svezia, ha annunciato la lista dei convocati per l’Europeo. Gli scandinavi sono inseriti nel Gruppo E, quello di Spagna, Polonia e Slovacchia; ecco l’elenco completo, nel quale non figura Zlatan Ibrahimovic, come noto out per infortunio, accorsogli nella gara con la Juve. Portieri: Robin Olsen, Karl-Johann Johansson, Kristoffer Nordfeldt Difensori: Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Emil Krafth, Pontus Jansson, Marcus Danielson. Centrocampisti/Attaccanti: Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Marcus Berg, Emil Forsberg, Alexander Isak, Gustav Svensson, Ken Sema, Viktor Claesson, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Dejan Kulusevski, Robin Quaison, Jordan Larsson, Jens Cajuste Foto: Marca L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Janne, CT della, ha annunciato la lista deiper l’Europeo. Gli scandinavi sono inseriti nel Gruppo E, quello di Spagna, Polonia e Slovacchia; ecco l’elenco completo, nel quale non figura Zlatanhimovic,out per infortunio, accorsogli nella gara con la Juve. Portieri: Robin Olsen, Karl-Johann Johansson, Kristoffer Nordfeldt Difensori: Mikael Lustig, Victor Lindelof, Andreas Granqvist, Martin Olsson, Ludwig Augustinsson, Filip Helander, Emil Krafth, Pontus Jansson, Marcus Danielson. Centrocampisti/Attaccanti: Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Marcus Berg, Emil Forsberg, Alexander Isak, Gustav Svensson, Ken Sema, Viktor Claesson, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Dejan Kulusevski, Robin Quaison, Jordan Larsson, Jens Cajuste Foto: Marca L'articolo ...

Advertising

sportface2016 : #Euro2020, i convocati della #Svezia: ci sono tre 'italiani' - gilnar76 : Svezia, ecco i convocati per gli Europei. Manca Ibrahimovic #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews… - gilnar76 : Convocati Svezia per Euro 2020: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - cmdotcom : Convocati Svezia per gli Europei: non c'è Ibrahimovic. Presenti Kulusevski, Ekdal e Svanberg7… - junews24com : Convocati Svezia per Euro 2020: c'è Kulusevski. Stecca Ibrahimovic - -