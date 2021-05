Superbonus | Assoimmobiliare | ' misura positiva | estenderlo ad altre categorie di immobili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Riteniamo che il110% sia unaassolutamenteper la riqualificazione energetica e allo stesso tempo il rilancio dell'edilizia, ma che tuttavia presenti una serie di criticità che è necessario risolvere per far sì che lo strumento sia davvero efficace e quanto più utilizzato. Com'è noto, l'applicazione110% è attualmente prevista limitatamente agli gliad uso abitativo, ne consegue che restano esclusi tutti gli ambiti di rigenerazione urbana che andrebbero perseguiti prioritariamente, ovvero circa il 10% del mercatoare italiano in termini di valore e quasi il 15% in termini di stock". Ad affermarlo è la presidente di ConfindustriaSilvia Rovere che è ...