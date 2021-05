Advertising

Montecitorio : #Superbonus 110%, presso le Commissioni #Ambiente e #AttivitàProduttive audizioni dei rappresentanti di… - TV7Benevento : Superbonus: Assoimmobiliare, 'misura positiva, estenderlo ad altre categorie di immobili' (2)... - TV7Benevento : Superbonus: Assoimmobiliare, 'misura positiva, estenderlo ad altre categorie di immobili'... - cribart : RT @Montecitorio: #Superbonus 110%, presso le Commissioni #Ambiente e #AttivitàProduttive audizioni dei rappresentanti di @Confedilizia_ e… - CarloRollini : RT @Montecitorio: #Superbonus 110%, presso le Commissioni #Ambiente e #AttivitàProduttive audizioni dei rappresentanti di @Confedilizia_ e… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Assoimmobiliare

Metro

Così Silvia Rovere, presidente di- Confindustria in audizione suldel 110% davanti alle commissioni riunite Ambiente e Attivita' Produttive della Camera. "Abbiamo una ......ha detto Silvia Rovere presidente di- Confindustria, in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e attivita' produttive alla Camera in merito all'applicazione del...(Adnkronos) - Confindustria Assoimmobiliare ha quindi individuato sette misure urgenti che ritiene necessario implementare alla normativa attuale ...La Presidente di Confindustria Assoimmobiliare Silvia Rovere è intervenuta oggi in audizione presso le Commissioni Ambiente ...