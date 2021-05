Storie Italiane, il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana contro i gioielli messi all’asta da Lucrezia Lante della Rovere: «Vuole fare cancellare la memoria della madre. Ma sarà sempre ricordata come la figlia di» – Video (Di martedì 18 maggio 2021) Andrea Cardella - Storie Italiane L’eredità di Marina Ripa di Meana è diventata protagonista anche nei salotti televisivi. Nel corso dell’appuntamento odierno di Storie Italiane, Andrea Cardella, il figlio adottivo della donna venuta a mancare nel 2018, è stato ospite di Eleonora Daniele per parlare dei gioielli della Ripa di Meana messi all’asta dalla figlia Lucrezia Lante della Rovere. L’uomo non ha così esitato ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 maggio 2021) Andrea CarL’eredità didiè diventata protagonista anche nei salotti televisivi. Nel corso dell’appuntamento odierno di, Andrea Car, ildonna venuta a mancare nel 2018, è stato ospite di Eleonora Daniele per parlare deididalla. L’uomo non ha così esitato ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Denise Pipitone, ipotesi choc a Storie Italiane: forse coinvolta famiglia Pulizzi. «Indagini manomesse per scopi precisi» http… - leggoit : Denise Pipitone, ipotesi choc a Storie Italiane: forse coinvolta famiglia Pulizzi. «Indagini manomesse per scopi pr… - Moonlig94421095 : RT @Sidi_Bou: @storie_italiane @eleonoradaniele '...queste persone, rientranti TUTTE nella famiglia allargata della bambina, DA UNA PARTE E… - ortensi74079485 : @storie_italiane @eleonoradaniele @barbaradipalma La prof.ssa che ripete per ben tre volte,“ la giustizia fai da te… - Sidi_Bou : @storie_italiane @eleonoradaniele '...queste persone, rientranti TUTTE nella famiglia allargata della bambina, DA U… -