“Sto troppo male”. Morgan, il dolore per quella morte impossibile da accettare: “Per me era l’unico” (Di martedì 18 maggio 2021) Momento di grande dolore per il cantante Morgan. Ha voluto condividere un suo pensiero sul suo profilo Instagram e non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio strappalacrime, che ha commosso tutti i suoi follower. Per lui un lutto troppo grande, che lo ha lasciato senza parole. Nel suo scritto si può notare tutta la sofferenza per una perdita che non riesce ad accettare. Ha infatti spiegato che colui che è passato a miglior vita era praticamente l’unico che era in grado di capirlo sempre. A proposito di lui, recentemente è rimasto vittima di un incidente. Infatti è caduto dal suo monopattino e si sarebbe rotto due costole, a causa dell’impatto al suolo. Lui stesso ha poi aperto una stanza su ‘Clubhouse’, che ha voluto definire: “Cercasi ortopedico a Milano”. Dunque, l’incidente è avvenuto nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Momento di grandeper il cantante. Ha voluto condividere un suo pensiero sul suo profilo Instagram e non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio strappalacrime, che ha commosso tutti i suoi follower. Per lui un luttogrande, che lo ha lasciato senza parole. Nel suo scritto si può notare tutta la sofferenza per una perdita che non riesce ad. Ha infatti spiegato che colui che è passato a miglior vita era praticamenteche era in grado di capirlo sempre. A proposito di lui, recentemente è rimasto vittima di un incidente. Infatti è caduto dal suo monopattino e si sarebbe rotto due costole, a causa dell’impatto al suolo. Lui stesso ha poi aperto una stanza su ‘Clubhouse’, che ha voluto definire: “Cercasi ortopedico a Milano”. Dunque, l’incidente è avvenuto nella ...

Advertising

CarloCalenda : Troppo spesso si associano alcuni quartieri solo al degrado. Ma hanno delle eccellenze da valorizzare. Per governar… - nnocapito : ci sono delle eligregghine che mi cringiano troppo quando mi commentano, giuro non ho mai bloccato nessuno ma ora sto pensando di farlo...?? - PaoloBi34876866 : @Clutcher @RossellaCucche1 @Cambiacasacca Ho già finito, sto ritardando il pisolino perché sei troppo interessante?? - MiguelTequila13 : @GassmanGassmann Je la potevi tira la monnezza appresso a sto scarto d'omo... Lo so che sei troppo educato - reb_HanKer : Sto piangendo, è un ritorno all’estate dell’anno scorso sono troppo emozionata #LoveIsInTheAir #MrWrong -

Ultime Notizie dalla rete : Sto troppo Napoli: bombe e violenza a Ponticelli, l'arcivescovo Mimmo Battaglia visiterà il quartiere La sua presenza è per dire 'Io ci sto, i nostri sacerdoti sono insieme con le persone''. L'...necessità di ripristinare i concetti di legalità e giustizia che nel nostro territorio appaiono troppo ...

Shock in my town, Franco Battiato non c'è più Penso che sì, la musica è a volume troppo alto e io mi vergogno degli sguardi che gli altri ... Studio giornalismo, sto andando a scuola. Mi hanno appena scritto: "È morto Battiato". "Come morto - ho ...

Morgan, il dolore per la morte di Franco Battiato: "Sto troppo male" Caffeina Magazine Quando Valentino Rossi deciderà sul ritiro dalla MotoGP: fissata la data Valentino Rossi dovrà scegliere cosa fare del suo futuro: se ritirarsi al termine di questa stagione o correre ancora un anno in MotoGP ...

Pescara, bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa I primi a soccorrerlo e a cercare di salvarlo sono stati i genitori, che hanno subito allertato i soccorsi: purtroppo, era già troppo tardi. Un bimbo di 2 anni è morto, annegato nella piscina ...

La sua presenza è per dire 'Io ci, i nostri sacerdoti sono insieme con le persone''. L'...necessità di ripristinare i concetti di legalità e giustizia che nel nostro territorio appaiono...Penso che sì, la musica è a volumealto e io mi vergogno degli sguardi che gli altri ... Studio giornalismo,andando a scuola. Mi hanno appena scritto: "È morto Battiato". "Come morto - ho ...Valentino Rossi dovrà scegliere cosa fare del suo futuro: se ritirarsi al termine di questa stagione o correre ancora un anno in MotoGP ...I primi a soccorrerlo e a cercare di salvarlo sono stati i genitori, che hanno subito allertato i soccorsi: purtroppo, era già troppo tardi. Un bimbo di 2 anni è morto, annegato nella piscina ...