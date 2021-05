Stellantis-Foxconn, joint venture per sviluppare servizi di connettività per auto (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Stellantis e Foxconn (il più grande produttore di componenti elettronici al mondo) hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive, una joint venture 50/50 che punta a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative agli automobilisti, rese possibili da elettronica di consumo avanzata e interfaccia HMI (uomo-macchina). La ratio dell’operazione è unire l’esperienza di Stellantis nella progettazione dei veicoli e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità di Foxconn di sviluppare software e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale. “Oggi, c’è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –(il più grande produttore di componenti elettronici al mondo) hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per dare vita a Mobile Drive, una50/50 che punta a velocizzare i tempi di sviluppo per fornire esperienze innovative aglimobilisti, rese possibili da elettronica di consumo avanzata e interfaccia HMI (uomo-macchina). La ratio dell’operazione è unire l’esperienza dinella progettazione dei veicoli e le sue competenze ingegneristiche, con la capacità didisoftware e hardware per smartphone e elettronica destinata al consumatore finale. “Oggi, c’è qualcosa che conta tanto quanto un design accattivante o una tecnologia innovativa, è il modo in cui le ...

