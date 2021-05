Sport: Vezzali, 'grazie al presidente Sassoli per Next Generation Eu' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Oggi sono a Bruxelles per il Consiglio UE dei Ministri dello Sport. Ho iniziato la giornata incontrando presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. A lui ho detto 'grazie' per aver sostenuto la battaglia sul Next Generation Eu. Ha assicurato il supporto del Parlamento per le azioni comuni di rilancio dello Sport europeo nell'era post-Covid". Così su Instagram la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Oggi sono a Bruxelles per il Consiglio UE dei Ministri dello. Ho iniziato la giornata incontrandodel Parlamento Europeo, David. A lui ho detto '' per aver sostenuto la battaglia sulEu. Ha assicurato il supporto del Parlamento per le azioni comuni di rilancio delloeuropeo nell'era post-Covid". Così su Instagram la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo, Valentina

Sport: Vezzali a Sassoli, grazie per Next Generation Eu La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha ringraziato il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli per il sostegno dato al progetto Next Generation Eu . Lo ha scritto la stessa Vezzali in un post sui social.

Gestori di piscine e discoteche: "La misura è colma, non ci stiamo a passare per untori" Intanto applaudiamo la sottosegretaria allo sport Vezzali che ha firmato il provvedimento per aumentare gli spettatori dei playoff del basket, ma le piscine no, non sono così importanti?"

