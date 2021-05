Sport: sei campioni azzurri si sfidano per sostenere la onlus Dynamo Camp (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – Sei grandi Campioni dello Sport italiano si sfidano per sostenere la onlus Dynamo Camp, che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. L’iniziativa ‘XSport Challenge”, con l’hashtag xSportchallenge, è nata grazie al contributo di Pharmaguida, azienda che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani.Si tratta di Jury Chechi, Campione olimpico e mondiale di ginnastica artistica nella specialità degli anelli; Antonio Rossi, Campione olimpico di canoa; Carlton Myers, Campione europeo di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – Sei grandidelloitaliano siperla, che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. L’iniziativa ‘XChallenge”, con l’hashtag xchallenge, è nata grazie al contributo di Pharmaguida, azienda che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani.Si tratta di Jury Chechi,ione olimpico e mondiale di ginnastica artistica nella specialità degli anelli; Antonio Rossi,ione olimpico di canoa; Carlton Myers,ione europeo di ...

Advertising

repubblica : Nba, Kobe Bryant entra nella Hall of Fame. La moglie Vanessa in lacrime: 'Ora sei uno dei più grandi di sempre' - ZZiliani : @RealPiccinini @PaoloCond @matteomarani Grazie Sandro, ma sei troppo intelligente per non capire che se anche Napol… - heythereSALLY__ : -perché hai bisogno di calorie e liquidi per produrre latte e facendo sport, in più sei comunque sempre stanca perc… - AirRaidSiren986 : @GreenMidnight1 @clalicalzi @CorkScrew12 @eImudo Ibra o un esterno che salta l'uomo e fa la giocata...in tutti gli… - leomezzi3 : @erretti42 pure jacoboni è un giornalista eppure quando scanzi parla di sport o altro nn mi pare hai da ridire. sar… -