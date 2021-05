Sport: Lembo (US Acli), 'promozione sia tra tutti i soggetti in campo' (2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - “Nella fase più critica - prosegue il numero uno dell'Us Acl - è stato quasi un bisogno naturale trovare una valvola di sfogo, una forma di esercizio fisico e psichico in quel periodo messo a dura prova. Ci siamo cimentati con lezioni on line da casa. Uno studio Istat del febbraio 2021, ha analizzato i prodotti più utilizzati dagli italiani. In cima alla classifica troviamo scarpe da trekking, abbigliamento Sportivo, biciclette, un paniere di prodotti che riguardano lo Sport”. Non è un caso che “la riprogettazione delle città - conclude - va verso l'agevolazione degli Sport all'aperto: mobilità sostenibile e ciclabilità. Oltre alle palestre a cielo aperto, parchi cittadini che vediamo diventare sempre più veri e propri impianti Sportivi adibiti ad allenamento”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - “Nella fase più critica - prosegue il numero uno dell'Us Acl - è stato quasi un bisogno naturale trovare una valvola di sfogo, una forma di esercizio fisico e psichico in quel periodo messo a dura prova. Ci siamo cimentati con lezioni on line da casa. Uno studio Istat del febbraio 2021, ha analizzato i prodotti più utilizzati dagli italiani. In cima alla classifica troviamo scarpe da trekking, abbigliamentoivo, biciclette, un paniere di prodotti che riguardano lo”. Non è un caso che “la riprogettazione delle città - conclude - va verso l'agevolazione degliall'aperto: mobilità sostenibile e ciclabilità. Oltre alle palestre a cielo aperto, parchi cittadini che vediamo diventare sempre più veri e propri impiantiivi adibiti ad allenamento”.

Advertising

TV7Benevento : Sport: Lembo (US Acli), 'promozione sia tra tutti i soggetti in campo' (2)... - TV7Benevento : Sport: Lembo (US Acli), 'promozione sia tra tutti i soggetti in campo'... - NazioneGrosseto : Vincenzo Lembo taglia primo il traguardo nella mezza maratona del lago di Vico -