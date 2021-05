Spider–Man: No Way Home – nuove foto dal set (Di martedì 18 maggio 2021) Zendaya ha ritratto in alcune foto Tom Holland e Jacob Batalon sul set di Spider–Man: No Way Home, terzo film Marvel della saga. È possibile scoprire qualche nuovo indizio sulla trama? La pandemia da Covid-19 ha bloccato il mondo. Persino l’ MCU. Per questo, nel 2021, saranno ben quattro le pellicole Marvel a sbarcare sul grande schermo: Black Widow, Gli Eterni, Shang –Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Spider – Man: No Way Home. Fra questi titoli, sicuramente i più attesi sono lo stand – alone su Vedova Nera e il terzo capitolo dedicato all’amichevole Spider–Man di quartiere. Dopo l’indimenticato (e indimenticabile) Tobey Maguire e il criticato Andrew Garfield, Tom Holland ha riportato a cinema uno dei supereroi più amati, in una versione scanzonata e irriverente che, più di tutte, si avvicina al ... Leggi su tuttotek (Di martedì 18 maggio 2021) Zendaya ha ritratto in alcuneTom Holland e Jacob Batalon sul set di: No Way, terzo film Marvel della saga. È possibile scoprire qualche nuovo indizio sulla trama? La pandemia da Covid-19 ha bloccato il mondo. Persino l’ MCU. Per questo, nel 2021, saranno ben quattro le pellicole Marvel a sbarcare sul grande schermo: Black Widow, Gli Eterni, Shang –Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Spider – Man: No Way. Fra questi titoli, sicuramente i più attesi sono lo stand – alone su Vedova Nera e il terzo capitolo dedicato all’amichevoledi quartiere. Dopo l’indimenticato (e indimenticabile) Tobey Maguire e il criticato Andrew Garfield, Tom Holland ha riportato a cinema uno dei supereroi più amati, in una versione scanzonata e irriverente che, più di tutte, si avvicina al ...

