Spice Girls | Mel B col volto insanguinato nel video shock sulla violenza domestica

(Di martedì 18 maggio 2021) Mel B delleè apparsa con ile ricoperto di lividi in Love Should Not Hurt, unincentratoe tristemente ispirato alla sua vita privata. Mel B delleè la protagonista di Love Should Not Hurt, unincentratoin cui la cantante della popolare girl band britannica appare in scena con ile ricoperto di lividi. Il tema delrichiama le pagine più buie della vita privata di Melanie Brown, per anni coinvolta in una relazione tossica. Ildisturbante è stato ...

Advertising

Black28s777 : @meb @ItaliaViva A me questa fa ridere... Del Maestro #battiato non parli?...ah..già...tu ascoltavi le Spice Girls - jegabriels97 : RT @__diegoos_: #isoladeifamosi2021 #isola Spice girls versione isola dei famosi - __diegoos_ : #isoladeifamosi2021 #isola Spice girls versione isola dei famosi - sanacore_ : io vi vedo che le state votando al bracket. Viiiii vedo che state preferendo ilpelodifiga ai bsb. VIIIIVEDO PUORC!… - MarcoGiovagnol3 : @ilciccio67 Almeno le Spice girls hanno avuto la loro importanza, hanno segnato un immaginario, ma i Club Dogo... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spice Girls

Mel B delleè la protagonista di Love Should Not Hurt , un video incentrato sulla violenza domestica in cui la cantante della popolare girl band britannica appare in scena con il volto insanguinato e ...R. Fra. per il 'Corriere della Sera' Mel B Dieci anni da incubo, fatti di abusi fisici, sessuali e psicologici. La vita di Mel B, star planetaria grazie al successo delle, assomigliava a un inferno: all'esterno si mostrava sfavillante per stile di vita -Elettra Lamborghini ha compiuto 27 anni ieri ma non per questo si è presa una pausa dal lavoro. Ha festeggiato negli studi de L’isola dei famosi, presentandosi in diretta con un sofisticato e sensuale ...La vita di Mel B, superstar grazie al successo con il gruppo britannico delle Spice Girls, è stata un inferno di abusi fisici, sessuali e psicologici ad opera del produttore Stephen Belafonte. Mel B h ...